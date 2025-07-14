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Брат Джейка Пола вступился за него на фоне обвинений в том, что его бои постановочны

Брат Джейка Пола вступился за него на фоне обвинений в том, что его бои постановочны
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29-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол вступился за своего брата Джейка Пола на фоне обвинений фанатского сообщества в том, что его боксёрские поединки являются постановочными.

«Я нахожу забавным, как людям так трудно поверить, что мой брат продолжает побеждать [профессиональных бойцов], включая Майка Тайсона. Они даже обвиняют его в постановке боёв. Это не только федеральное преступление, но и глубоко оскорбительно для некоторых легенд единоборств, которых он победил, таких как Андерсон Силва, Тайрон Вудли, Нейт Диаз и других.

Люди, которые испытывают неприязнь, часто лгут сами себе, чтобы придать смысл реальности, потому что они слишком глупы, чтобы принять правду», — написал Пол на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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