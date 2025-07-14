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Американская певица отреагировала на то, что Конор Макгрегор прислал ей интимные фото

Американская певица отреагировала на то, что Конор Макгрегор прислал ей интимные фото
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34-летняя американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс сообщила, что 37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отправил ей свои интимные фотографии, на которых он был запечатлён полностью голым.

«Как ты вообще осмелился прислать мне фотки своего кривого члена, а потом угрожать, чтобы я молчала об этом… Тупица, ты вообще знаешь, кто я такая? Это харам.

Как ты вообще собирался сексуально домогаться меня с членом фермера-картофеля, а потом угрожать, чтобы я никому не рассказывала? Милый… Разве ты не пытаешься стать президентом Ирландии? И используй какой-нибудь солнцезащитный крем», — написала Бэнкс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме того, Азилия опубликовала его интимные фотографии, которые тот ей присылал, однако вскоре она прикрепила скриншот переписки с Конором, где данные изображения были им удалены.

Фото: Из личного архива Бэнкс

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