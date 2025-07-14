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Мовсар Евлоев снялся с боя против Аарона Пико — инсайдер

Мовсар Евлоев снялся с боя против Аарона Пико — инсайдер
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев не сможет подраться с дебютантом и бывшим бойцом Bellator и PFL американцем Аароном Пико на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 27 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер @realkevink на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Мовсар Евлоев — Аарон Пико
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Аарон Пико

Согласно имеющейся информации, в UFC также обсуждают идею перенести бой Евлоева и Пико на турнир UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

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