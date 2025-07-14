Мовсар Евлоев снялся с боя против Аарона Пико — инсайдер

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев не сможет подраться с дебютантом и бывшим бойцом Bellator и PFL американцем Аароном Пико на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 27 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер @realkevink на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно имеющейся информации, в UFC также обсуждают идею перенести бой Евлоева и Пико на турнир UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.