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«Удачи в предстоящем сезоне». Хабиб встретился с главным тренером ФК «Краснодар» Мусаевым

«Удачи в предстоящем сезоне». Хабиб встретился с главным тренером ФК «Краснодар» Мусаевым
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с главным тренером футбольного клуба «Краснодар», который выступает в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), Мурадом Мусаевым.

«Рад был видеть, Мурад. Удачи в предстоящем сезоне», — подписал Нурмагомедов фотографию, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

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