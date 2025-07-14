Эдди Хирн: буду удивлён, если Энтони Джошуа откажется от боя с Джейком Полом

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе соотечественника Энтони Джошуа, высказался насчёт возможного поединка своего подопечного с 28-летним популярным американским боксёром Джейком Полом.

«Да, мы это обсуждали с Турки Аль аш-Шейхом. Он, очевидно, встретился с Джейком Полом на днях, и похоже, хотел бы организовать бой между ним и Энтони Джошуа. Хотя это действительно смелый шаг, чтобы сделать его.

Мы с Энтони не ожидали подобной идеи и это не то, на чём сфокусированы. Однако если вариант боя с Джейком будет на столе, то я буду удивлён, если Джошуа откажется. Почему бы и нет?

Наш план – подраться с Тайсоном Фьюри в следующем году. Но если удастся по ходу провести бой с Джейком Полом и положить конец всей этой истории – Эй Джей с радостью это сделает», — приводит слова Хирна портал BJ Penn.