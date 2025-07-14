Белал Мухаммад: если бы начал заниматься ММА заново, то уехал бы на 2-3 года в Дагестан

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал, что сделал бы, если бы начал заниматься смешанными единоборствами впервые в жизни.

«Если бы мне пришлось заниматься ММА с самого начала, то я бы уехал на два-три года в Дагестан и забыл бы обо всём. Многие люди часто говорят мне: «Ты поздно начал заниматься ММА, но если бы начал сейчас, то что бы ты делал? И в какой вид спорта отдал бы своих детей?»

Борьба — это король в мире спорта и самая сложная дисциплина. Благодаря занятию ею человек развивает свою силу и функциональность. Поэтому если у вас есть маленькие дети, то я бы посоветовал отдать их в борьбу», — приводит слова Мухаммада портал Sherdog.