Том Аспиналл назвал победителя в боях Коста — Копылов, Порье — Холлоуэй и других

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл выбрал победителей в предстоящих поединках, которые состоятся 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).
— Веттори или Аллен?
— Веттори.
— Коста или Копылов?
— Коста.
— Игэ или Фрейре?
— Игэ.
— Холлоуэй или Порье?
— Порье, — сказал Аспиналл в интервью порталу TNT Sports.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде представителя США Кёртиса Блэйдса. На кону боя стоял титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Для бойцов это был реванш.