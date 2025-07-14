Том Аспиналл назвал победителя в боях Коста — Копылов, Порье — Холлоуэй и других

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл выбрал победителей в предстоящих поединках, которые состоятся 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

— Веттори или Аллен?

— Веттори.

— Коста или Копылов?

— Коста.

— Игэ или Фрейре?

— Игэ.

— Холлоуэй или Порье?

— Порье, — сказал Аспиналл в интервью порталу TNT Sports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде представителя США Кёртиса Блэйдса. На кону боя стоял титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Для бойцов это был реванш.