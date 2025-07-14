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Анатолий Сульянов сообщил, что лига Hardcore FC в ближайшее время будет ликвидирована

Анатолий Сульянов сообщил, что лига Hardcore FC в ближайшее время будет ликвидирована
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Руководитель и основатель лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил, что промоушен в ближайшее время будет ликвидирован.

«У компании больше нет лицензии Федерации бокса, спонсорский контракт обнулён. Никакого дальнейшего смысла содержать компанию и штат сотрудников в ней мы не видим. Закрыли все налоги, приняли решение ликвидировать. То, что касается налоговой и банкротства других компаний, — это обязательная процедура для ФНС при такой сумме задолженности», — приводит слова Сульянова телеграм-канал Mash на спорте.

Напомним, в середине февраля текущего года несколько десятков бойцов выступили с обвинениями в невыплате гонораров в адрес руководства Hardcore FC и лично Сульянова. Вскоре они подготовили коллективный иск, требуя компенсации в 33 млн рублей. Затем Сульянов сообщил, что причиной невыплаты денег был отказ нереального спонсора от сотрудничества.

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