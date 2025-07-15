Пауло Коста: если бог дарует мне победу над Копыловым, то я брошу вызов ублюдку Чимаеву

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста сообщил, что планирует бросить вызов топовому и непобеждённому бойцу UFC чеченцу Хамзату Чимаеву, если одержит победу над россиянином Романом Копылов. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 318, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизина, США).

«Если бог дарует мне победу в бою с Копыловым, то я брошу вызов Чимаеву, этому ублюдку. Он должен подраться со мной, а я — с ним», — сказал Коста в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

К настоящему моменту бразильский атлет имеет лишь одну победу в последних пяти боях. Бой с Романом станет для него первым за 13 месяцев.