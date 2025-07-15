Гражданская жена Макгрегора поздравила бойца с днём рождения

Ди Девлин, подруга 37-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора и мать его детей, поздравила бойца с днём рождения.

«С днём рождения парня, кто всегда приводит Ди в восторг и вызывает её улыбку!» — написала Девлин на своей странице в соцсетях.

Конор и Ди находятся в отношениях с 2008 года, пара воспитывает четырёх детей: троих сыновей и одну дочь.

Напомним, в СМИ часто появляются слухи о неверности ирландского бойца. Недавно американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс показала переписку с Макгрегором, в которой он присылал ей свои интимные фото.