«Вложил всё в подготовку». Хамзин дал прогноз на бой Порье и Холлоуэя

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин дал свой прогноз на бой Дастина Порье и Макса Холлоуэя в UFC.

«Видно, что Дастин вложил в подготовку всего себя. Вижу, как он пашет каждый день. Видно, что это его последний танец. И он вложил всё в эту подготовку. Думаю, что Порье эту прекрасную трилогию завершит победой», — сказал Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву. Его бой с Холлоуэем состоится в ближайшее воскресенье и станет последним в профессиональной карьере.

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