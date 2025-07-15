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Мовсар Евлоев поднялся на первую строчку рейтинга UFC в полулёгком весе

Мовсар Евлоев поднялся на первую строчку рейтинга UFC в полулёгком весе
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC.

Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на первую строчку рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) после ухода из дивизиона бывшего чемпиона американца Макса Холлоуэя.

Чемпион – Александр Волкановски (Австралия)
1. Мовсар Евлоев (Россия).
2. Диего Лопес (Бразилия).
3. Яир Родригес (Мексика).
4. Брайан Ортега (США).
4. Арнольд Аллен (Великобритания).
6. Лерон Мёрфи (Великобритания).
7. Алджамейн Стерлинг (США).
8. Джош Эмметт (США).
9. Юссеф Залал (США).
10. Жин Силва (Бразилия).

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