Генсек EUBC дал прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса России (EUBC), промоутер Кирилл Щекутьев высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Считаю, что у Дюбуа в этом бою большие шансы. Бой на огромном стадионе в Англии при огромной поддержке. Это первый бой для Усика после окончания работы со своим промоутером, компанией К2. Я принимал участие в организации его боёв в рамках первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии и много взаимодействовал с его промоутерами. Хочу сказать, что половина успеха в боях Усика кроется в работе его промоутера, в частности, Александра Красюка. Посмотрим, как этот момент скажется, но мне почему-то кажется, что у Дюбуа очень хорошие шансы. Победа Дюбуа, а далее интересная трилогия. Почему бы и нет?» — сказал Щекутьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.