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Генсек EUBC дал прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа

Генсек EUBC дал прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа
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Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса России (EUBC), промоутер Кирилл Щекутьев высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Считаю, что у Дюбуа в этом бою большие шансы. Бой на огромном стадионе в Англии при огромной поддержке. Это первый бой для Усика после окончания работы со своим промоутером, компанией К2. Я принимал участие в организации его боёв в рамках первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии и много взаимодействовал с его промоутерами. Хочу сказать, что половина успеха в боях Усика кроется в работе его промоутера, в частности, Александра Красюка. Посмотрим, как этот момент скажется, но мне почему-то кажется, что у Дюбуа очень хорошие шансы. Победа Дюбуа, а далее интересная трилогия. Почему бы и нет?» — сказал Щекутьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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