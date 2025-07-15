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«Он мог бы стать хорошим теннисистом». Спарринг-партнёр рассказал о тренировках с Усиком

«Он мог бы стать хорошим теннисистом». Спарринг-партнёр рассказал о тренировках с Усиком
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Американский боксёр супертяжёлого веса Кассиус Чейни (23-3, 16 KO) рассказал о тренировках с объединённым чемпионом мира Александром Усиком перед реваншем украинца с британцем Даниэлем Дюбуа.

«У него сильные ноги. Поставленная работа. Он не ищет возможность вас потрясти, он просчитывает, он очень умён в ринге.

У него действительно хорошая работа ног. Если бы он занимался другим видом спорта, то бы был хорошим теннисистом или футболистом. Если он сменит вид спорта, я могу представить его хорошим теннисистом», — сказал Чейни в интервью YouTube-каналу Round Eight Boxing.

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