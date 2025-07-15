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Майк Тайсон оценил победу Шакура Стивенсона над Сепедой

Майк Тайсон оценил победу Шакура Стивенсона над Сепедой
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Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы американец Майк Тайсон прокомментировал победу соотечественника Шакура Стивенсона над мексиканцем Уильямом Сепедой.

«Я считаю, что Шакур выглядел лучше, чем когда-либо, в последнем бою. Мастерские комбинации и движения головой. Он ещё молод, но делает это. Все хотят увидеть, чтобы он продемонстрировал способность держать удар, но искусство заключается в том, чтобы нанести удар и не пропустить его. Это был его лучший соперник. Поединок получится жёстким, и он уверенно победил. В центре ринга он смотрелся великолепно. Мне не понравилось, что он слишком долго оставался у канатов», — написал Тайсон в социальной сети X (ранее Twitter).

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