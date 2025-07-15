Тедди Атлас объяснил, почему реванш с Дюбуа будет тяжёлым для Усика

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«В бою с Усиком, независимо от того, был ли там удар ниже пояса или нет, Дюбуа сдался. Но он не сдастся в этот раз, он уже не тот парень.

Он нашёл себя после боя с Усиком. Он нашёл нечто более важное, чем победа в рекорде. Что он нашёл? Гордость. Способность выйти за дверь, увидеть людей и почувствовать себя хорошо. Он дрался за это. Он хотел почувствовать гордость за себя. Когда вы дерётесь за это, вас тяжело победить.

Он талантлив, у него толстые кости и мышцы, и это природная сила. Он потрясёт вас, если попадёт, он молод, а Усик постарел. Это опасный бой для Усика», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.