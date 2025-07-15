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Тедди Атлас объяснил, почему реванш с Дюбуа будет тяжёлым для Усика

Тедди Атлас объяснил, почему реванш с Дюбуа будет тяжёлым для Усика
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Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«В бою с Усиком, независимо от того, был ли там удар ниже пояса или нет, Дюбуа сдался. Но он не сдастся в этот раз, он уже не тот парень.

Он нашёл себя после боя с Усиком. Он нашёл нечто более важное, чем победа в рекорде. Что он нашёл? Гордость. Способность выйти за дверь, увидеть людей и почувствовать себя хорошо. Он дрался за это. Он хотел почувствовать гордость за себя. Когда вы дерётесь за это, вас тяжело победить.

Он талантлив, у него толстые кости и мышцы, и это природная сила. Он потрясёт вас, если попадёт, он молод, а Усик постарел. Это опасный бой для Усика», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

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