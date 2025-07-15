Джо Роган впервые за три года не прокомментирует номерной турнир UFC в США

Звёздный комментатор UFC Джо Роган не будет работать на турнире UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (США), сообщает издание MMAJunkie.
Комментаторами ивента выступят Джон Аник, Даниэль Кормье и Пол Фелдер.
Отметим, что Роган впервые за три года не отработает на номерном турнире организации в Соединённых Штатах. В последний раз он пропустил UFC 271, состоявшийся 12 февраля 2022 года в Хьюстоне.
Напомним, в главном событии UFC 318 бывший чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй проведёт третий поединок с соотечественником Дастином Порье.
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