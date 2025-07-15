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Пауло Коста высказался о предстоящем бое с Романом Копыловым

Пауло Коста высказался о предстоящем бое с Романом Копыловым
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о предстоящем поединке с россиянином Романом Копыловым, который состоится 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США).

«Отличный бой против ударника-левши. Я знаю, как драться с левшами. И я знаю, что он опасен. У него хорошие удары ногами и левый прямой, но я готов. Поединок будет коротким, он ни за что не пройдёт 15 минут. Может, два раунда, может, один. Интересное столкновение, два парня, которые ищут финиша. Я буду готов завершить бой с первой минуты», — сказал Коста в подкасте Ариэля Хельвани.

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