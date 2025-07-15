UFC 318: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в лёгкой весовой категории между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот бой станет завершающим в карьере.

Турнир начнётся в 1:00 мск. Посмотреть прямой эфир можно будет на телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass, а «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые моменты.

Порье отрабатывает бокс, готовясь к прощальному бою в карьере: