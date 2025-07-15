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UFC 318: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 318: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в лёгкой весовой категории между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот бой станет завершающим в карьере.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Турнир начнётся в 1:00 мск. Посмотреть прямой эфир можно будет на телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass, а «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые моменты.

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Порье отрабатывает бокс, готовясь к прощальному бою в карьере:

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