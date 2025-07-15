Порье ответил, жалеет ли, что так и не стал чемпионом UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о своей карьере в организации.

«Я сделал всё, что мог, чтобы стать чемпионом. Много раз доходил до точки, где у меня появлялись шансы на титул UFC, но не сложилось.

Просто меня побеждали по-настоящему сильные парни, а я совершал ошибки. Такова моя жизнь и моя история. Я бы ничего не стал менять. Я горжусь тем, чего достиг», — сказал Порье в интервью ESPN.

20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США) Порье проведёт третий поединок с соотечественником Максом Холлоуэем.

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