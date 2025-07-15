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Биспинг заявил, что Холлоуэй может стать претендентом для Топурии в лёгком весе UFC

Биспинг заявил, что Холлоуэй может стать претендентом для Топурии в лёгком весе UFC
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Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что бывший обладатель титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй может стать претендентом на титул в лёгком дивизионе (до 70 кг), если победит соотечественника Дастина Порье на UFC 318.

«Илия Топурия – чемпион, и он, вероятно, подерётся с Гэтжи, Пэдди Пимблеттом или Арманом Царукяном. С кем-то из них. Если Макс Холлоуэй победит на UFC 318, то попадёт в обсуждение», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, турнир UFC 318 состоится 20 июля в Новом Орлеане (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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