Биспинг заявил, что Холлоуэй может стать претендентом для Топурии в лёгком весе UFC

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что бывший обладатель титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй может стать претендентом на титул в лёгком дивизионе (до 70 кг), если победит соотечественника Дастина Порье на UFC 318.

«Илия Топурия – чемпион, и он, вероятно, подерётся с Гэтжи, Пэдди Пимблеттом или Арманом Царукяном. С кем-то из них. Если Макс Холлоуэй победит на UFC 318, то попадёт в обсуждение», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, турнир UFC 318 состоится 20 июля в Новом Орлеане (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.