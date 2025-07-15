Эдуард Вартанян оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян высказался о переходе звезды UFC соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Думаю, Ислам Махачев победит Джека Делла Маддалену и, возможно, будет супербой с Топурией», — сказал Вартанян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. В мае на UFC 215 завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.