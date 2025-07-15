Андре Уорд назвал фаворита в реванше Усик — Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Это хороший бой, но по умолчанию нужно склоняться в сторону Усика. Он разнообразней и способен на большее в ринге.

Дюбуа не идеален, но очень силён физически и довольно техничен. Он умеет тяжело бить, и мы не раз это видели. Люди спорят о том, уронил ли он Усика ударом по корпусу в первом бою. Реванш обещает быть интересным», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.