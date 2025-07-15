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Копылов сказал, с кем бы хотел подраться в случае победы над Костой на UFC 318

Копылов сказал, с кем бы хотел подраться в случае победы над Костой на UFC 318
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов назвал предпочтительного соперника в случае победы над бразильцем Пауло Костой, поединок с которым состоится 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

«Я никогда не заглядываю за спину соперникам, но я хотел бы провести ещё один или два боя в этом году. Я гоняю меньше 10 кг, поэтому могу драться три-четыре раза в год. С кем хотел бы встретиться? Я пытался получить бой с Шоном Стриклендом. По-прежнему считаю, что мы можем устроить отличную драку», — сказал Копылов в интервью пресс-службе.

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