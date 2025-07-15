Стал известен следующий соперник Вячеслава Василевского

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Вячеслав Василевский (36-9) выступит на турнире Ural FC, который состоится 16 августа в Перми. Соперником Василевского станет соотечественник Шараф Давлатмуродов (20-5-1).

Вячеславу Василевскому 37 лет. Он выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2008 года. Свой последний поединок спортсмен провёл в феврале 2022 года, когда на турнире Hardcore MMA 22 победил судейским единогласным решением соотечественника Ислама Жангоразова.

Шарафу Давлатмуродову 33 года. Он выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2014 года. В своём последнем бою на турнире LFA 203 в марте победил судейским единогласным решением бразильца Кристиано Фролича.