Джефф Монсон проведёт прощальный бой 25 июля в Крыму
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Российский боец американского происхождения Джефф Монсон проведет прощальный бой 25 июля в крымском городе-курорте Евпатория, сообщает «Матч ТВ».
Соперником Монсона станет 35-летний кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу «Топор».
Джеффу Монсону 54 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1997 году и выступал в таких промоушенах, как UFC, Pride, Strikeforce и M-1.
Встречался с такими бойцами, как Иван Штырков, Сатоши Ишии, Алексей Олейник, Александр Емельяненко, Фёдор Емельяненко, Даниэль Кормье, Сергей Харитонов, Рой Нельсон, Марк Керр, Джош Барнетт, Тим Сильвия, Форрест Гриффин и Чак Лидделл.
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