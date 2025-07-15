Перри: хочу сразиться в Белом доме с Макгрегором

33-летний американский боец Майк Перри, известный по своим выступлениям в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFС), заявил, что хочет сразиться на турнире UFC в 2026 году в Белом доме против бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора.

«Я хочу, чтобы в UFC вернули меня назад и дали возможность мне сразиться в Белом доме с Конором, а не ему и Чендлеру», — сказал Перри на YouTube-канале Overdogs Podcast.

Перри последний поединок провёл в 2021 году, уступив судейским решением Даниэлю Родригесу.

На днях американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс показала переписку с Конором Макгрегором, в которой он присылал ей свои интимные фото.