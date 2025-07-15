Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели вторую битву взглядов

19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

В преддверии поединка боксёры провели битву взглядов.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале DAZN.

Поединок станет реваншем. Первый бой состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.

Начало боксёрского вечера — в 19:30 мск. Трансляция будет доступна на телеканале Sky Sports, а также на стриминг-сервисе DAZN.