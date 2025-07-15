Дюбуа: моя задача — сломать всё, в чём силён Усик

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

«Я стал другим боксёром. Делаю то же, что и раньше, но намного лучше. Иду к мечте с тех пор, как ещё мой отец стал боксёром, это была его мечта. Он всегда говорил, что я стану чемпионом мира в супертяжёлом весе, стану легендой вроде Фрэнка Бруно, Леннокса Льюиса.

Усик добился всего, чего можно. Но моя задача — сломать всё, в чём он силён. У него достаточно уязвимых мест», — приводит слова Дюбуа The Guardian.

Поединок станет реваншем. Первый бой состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.

Начало боксёрского вечера — в 19:30 мск. Трансляция будет доступна на телеканале Sky Sports, а также на стриминг-сервисе DAZN.