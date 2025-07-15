Порье: однажды я сдал кровь и мочу для проверки на допинг в автосалоне
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36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал историю, как однажды сдавал допинг-тест.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
«Однажды я покупал автомобиль. Я был в дилерском центре, подписывал документы. Мне позвонили — они стояли у ворот моего дома — и сказали: «Ну, если ты не сможешь приехать сейчас домой, чтобы сдать анализы в течение следующего часа, то это будет засчитано как проваленный тест». Я ответил: «Правда не могу сейчас уйти, занят оформлением документов». Они поехали ко мне в автосалон. И я сдал анализ крови и мочи прямо в автосалоне», — сказал Порье на YouTube-канале SHAK MMA.
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