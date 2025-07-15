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Порье высказался о желании провести трансляцию с приёмом стероидов после финального боя

Порье высказался о желании провести трансляцию с приёмом стероидов после финального боя
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36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье пошутил, высказав желание начать употреблять стероиды после поединка с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Я мог бы провести прямую трансляцию и посмотреть, смогу ли заработать немного денег на рекламе или что-то в этом роде. Может быть, мне стоит провести стрим, на котором я буду принимать стероиды сразу после этого боя», — сказал Дастин на YouTube-канале SHAK MMA.

Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.

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