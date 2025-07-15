Порье высказался о желании провести трансляцию с приёмом стероидов после финального боя

36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье пошутил, высказав желание начать употреблять стероиды после поединка с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США.

«Я мог бы провести прямую трансляцию и посмотреть, смогу ли заработать немного денег на рекламе или что-то в этом роде. Может быть, мне стоит провести стрим, на котором я буду принимать стероиды сразу после этого боя», — сказал Дастин на YouTube-канале SHAK MMA.

Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.