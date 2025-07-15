«Так Хабиб открыл соцсети». Американский боец пошутил про последние новости о Макгрегоре

Американский боец смешанных единоборств Терренс Маккинни пошутил насчёт последних новостей об ирландском бывшем чемпионе лиги в двух категориях Коноре Макгрегоре. Маккинни опубликовал в соцсетях фото россиянина Хабиба Нурмагомедова, сгенерированное нейросетью.

«Так сегодня Хабиб открыл соцсети», — написал Маккинни.

Фото: Соцсети Теренса Маккинин

Напомним, как стало известно ранее, 34-летняя американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс сообщила, что 37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отправил ей свои интимные фотографии, на которых он был запечатлён полностью голым.

Кроме того, Азилия опубликовала его интимные фотографии, которые тот ей присылал, однако вскоре она прикрепила скриншот переписки с Конором, где данные изображения были им удалены.