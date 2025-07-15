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Футболист Тарасов рассказал, сколько раз в неделю занимается боксом

Футболист Тарасов рассказал, сколько раз в неделю занимается боксом
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов на фестивале, посвящённом 130-летию российского бокса, рассказал о своих занятиях единоборствами и боевыми искусствами.

«Я как профессиональный спортсмен люблю все виды спорта и умею играть в хоккей, в теннис. К боксу у меня особое отношение, потому что сейчас занимаюсь им больше, чем футболом. Свою карьеру в пять лет я начинал в единоборствах: в карате, боксе, кикбоксинге.

И в 6 уже пошёл на футбол. Сейчас профессиональную карьеру закончил и увлёкся боксом. Для меня это как хобби, и сейчас уже, наверное, часть моей жизни — у меня как минимум три-четыре тренировки в неделю. Поэтому сегодня я здесь, на этом прекрасном мероприятии», — приводит слова Тарасова пресс-служба мероприятия.

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