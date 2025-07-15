Видео: актуальная форма Порье перед финальным боем в карьере

36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье выложил в социальных сетях видео в преддверии своего поединка с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США.
Это сражение станет для Дастина финальным в его карьере. Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.
На данный момент Порье и Холлоуэй делят 5-9 по количеству побед в промоушене Даны Уайта. Лидеры UFC по победам:
1. Джим Миллер — 27
2-4. Андрей Орловский — 23
2-4. Дональд Серроне — 23
2-4. Чарльз Оливейра — 23
5-9. Дэмиан Майя — 22
5-9. Джон Джонс — 22
5-9. Дастин Порье — 22
5-9. Макс Холлоуэй — 22
5-9. Нил Магни — 22
10. Рафаэль дос Аньос — 21
11-13. Жорж Сен-Пьер — 20
11-13. Майкл Биспинг — 20
11-13. Деррик Льюис — 20