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Видео: актуальная форма Порье перед финальным боем в карьере

Видео: актуальная форма Порье перед финальным боем в карьере
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36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье выложил в социальных сетях видео в преддверии своего поединка с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Это сражение станет для Дастина финальным в его карьере. Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.

На данный момент Порье и Холлоуэй делят 5-9 по количеству побед в промоушене Даны Уайта. Лидеры UFC по победам:

1. Джим Миллер — 27
2-4. Андрей Орловский — 23
2-4. Дональд Серроне — 23
2-4. Чарльз Оливейра — 23
5-9. Дэмиан Майя — 22
5-9. Джон Джонс — 22
5-9. Дастин Порье — 22
5-9. Макс Холлоуэй — 22
5-9. Нил Магни — 22
10. Рафаэль дос Аньос — 21
11-13. Жорж Сен-Пьер — 20
11-13. Майкл Биспинг — 20
11-13. Деррик Льюис — 20

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