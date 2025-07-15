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Александр Усик показал актуальную физическую форму перед боем с Даниэлем Дюбуа

Александр Усик показал актуальную физическую форму перед боем с Даниэлем Дюбуа
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19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

В преддверии поединка Усик показал свою актуальную физическую форму.

Фото: Кадр из видео

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

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