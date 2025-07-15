«С Синой бы так не поступили». Легендарный Голдберг раскритиковал WWE за прощальный бой

58-летний американский рестлер Уильям Скотт Голдберг, известный по своим выступлениям в World Wrestling Entertainment (WWЕ), раскритиковал промоушен за организацию своего прощального боя, который прошёл на шоу Saturday Night's Main Event в ночь с 12 на 13 июля в родной для рестлера Атланте.

В мейн-ивенте вечера Голдберг сражался с чемпионом Гюнтером и проиграл после удушающего приёма «слиппер». После поединка на ринг к Биллу вышли семья и коллеги из различных эпох, а сам рестлер обратился к фанатам и семье с благодарностью. Семиминутная речь была в эфире не более 30 секунд, а позже была выложена на YouTube-канал, за что промоушен раскритиковали.

«Да, безусловно, мне хотелось бы провести бой на PLE. Ради бога, они прервали меня через чёртовы 20 секунд с микрофоном в руке. У меня есть две недели, прежде чем я смогу по-настоящему рассказать о своих чувствах по поводу всего процесса, начиная с зарождения идеи и заканчивая её реализацией. Это было хуже, чем хотелось бы.

Фото: wwe.com

Я вложил во всё это слишком много своих сил и энергии, а взамен не получил нужной отдачи, чтобы были подведены мои карьерные результаты. Я не заявляю сейчас, что это было сделано как-то намеренно со стороны WWE. Нет. Просто ведь они не поступили бы так с Гробовщиком? С Синой, который целый год ездит в прощальном туре? А мне просто дали матч за чемпионство в тяжёлом весе», — сказал Голдберг на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.