Кормье: из-за отсутствия боя Аспиналл — Джонс нарушена линейность чемпионства

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался по поводу наследия 32-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанина Том Аспиналла.

«Невзирая на то, что я говорил дальше, это останется навсегда так: Том никогда не побеждал Джона Джонса. Том Аспиналл получил этот титул, и образовался пробел. Линейность чемпионства прерывается, когда Том переходит от временного чемпиона к чемпиону, потому что Джон никогда так и не дал ему этой возможности получить титул в поединке», — сказал Кормье на YouTube-канале Mighty.