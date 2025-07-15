Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: из-за отсутствия боя Аспиналл — Джонс нарушена линейность чемпионства

Кормье: из-за отсутствия боя Аспиналл — Джонс нарушена линейность чемпионства
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался по поводу наследия 32-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанина Том Аспиналла.

«Невзирая на то, что я говорил дальше, это останется навсегда так: Том никогда не побеждал Джона Джонса. Том Аспиналл получил этот титул, и образовался пробел. Линейность чемпионства прерывается, когда Том переходит от временного чемпиона к чемпиону, потому что Джон никогда так и не дал ему этой возможности получить титул в поединке», — сказал Кормье на YouTube-канале Mighty.

Материалы по теме
Видео: актуальная форма Порье перед финальным боем в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android