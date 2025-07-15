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Царукян рассказал, когда проведёт следующий бой

Царукян рассказал, когда проведёт следующий бой
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян высказался о своём следующем поединке.

«Мне сказали, что они должны определиться к следующей неделе. Либо дерусь за титул с Топурией, либо до боя за титул провожу ещё один поединок. В августе или в сентябре», — сказал Царукян в интервью Global Reality.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей. В данный момент Царукян идёт на серии из четырёх побед.

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