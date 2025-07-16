«Меня забанили». Джейк Пол — о возможном командном поединке с Логаном в реслинге

28-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол ответил на вопрос фаната, сразится ли он вместе со своим братом, рестлером промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логаном Полом, в командном поединке на ринге WWE.

«Командный бой с Логаном? На самом деле мне запрещено участвовать в WWE, так как я забанен», — сказал Джейк на YouTube-канале Логана.

«Ты разочаровал некоторых людей, которые работают в компании, потому что нажил себе врага в лице Даны Уайта. Думаю, все знают, что Дана является важной частью TKO, которые имеют ключевое влияние и на WWE. Но мне кажется, в вашей ссоре нет ничего такого, что нельзя было бы исправить, особенно моим «фрог сплэшем» (смеётся)», — ответил Логан.