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UFC 318: полный кард участников, список бойцов

UFC 318: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом мероприятия, в главном событии которого пройдёт бой в лёгкой весовой категории между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот поединок станет завершающим в карьере.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Основной кард

Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер
Дэн Иге — Патрисио Фрейре
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Пауло Коста — Роман Копылов
Макс Холлоуэй — Дастин Порье

Предварительный кард

Брунно Феррейра — Джексон Маквей
Райан Спэнн — Лукаш Бржески
Джимми Крут — Марцин Прахнё
Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов
Атеба Готье — Роберт Валентин
Франсиско Прадо — Николай Веретенников
Марвин Веттори — Брендан Аллен
Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра

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