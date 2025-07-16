UFC 318: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом мероприятия, в главном событии которого пройдёт бой в лёгкой весовой категории между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот поединок станет завершающим в карьере.

Основной кард

Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер

Дэн Иге — Патрисио Фрейре

Кевин Холланд — Даниэль Родригес

Пауло Коста — Роман Копылов

Макс Холлоуэй — Дастин Порье

Предварительный кард

Брунно Феррейра — Джексон Маквей

Райан Спэнн — Лукаш Бржески

Джимми Крут — Марцин Прахнё

Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов

Атеба Готье — Роберт Валентин

Франсиско Прадо — Николай Веретенников

Марвин Веттори — Брендан Аллен

Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра