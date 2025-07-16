UFC 318: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом мероприятия, в главном событии которого пройдёт бой в лёгкой весовой категории между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот поединок станет завершающим в карьере.
Основной кард
Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер
Дэн Иге — Патрисио Фрейре
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Пауло Коста — Роман Копылов
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
Предварительный кард
Брунно Феррейра — Джексон Маквей
Райан Спэнн — Лукаш Бржески
Джимми Крут — Марцин Прахнё
Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов
Атеба Готье — Роберт Валентин
Франсиско Прадо — Николай Веретенников
Марвин Веттори — Брендан Аллен
Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра