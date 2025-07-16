В Махачкале произошло нападение на бойца ММА Тимура Хизриева — Mash

В Дагестане двое вооружённых мужчин напали с травматическим оружием на бойца ММА Тимура Хизриева, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, инцидент произошёл на улице Даниялова в Махачкале.

В момент, когда Хизриев прибыл на парковку и находился возле своего автомобиля, к нему со спины подбежали двое неизвестных и произвели несколько выстрелов. После этого спортсмен контратаковал одного из нападавших и покинул место происшествия.

Сообщается, что нападавшие скрылись на белой «Приоре», в которой их ждал сообщник. После инцидента в Махачкале введён план «Перехват».

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