Появилась информация о состоянии бойца ММА Тимура Хизриева после нападения — источник

Жизни подвергшегося нападению неизвестных бойца ММА Тимура Хизриева ничего не угрожает, сообщает телеграм-канал "Эхо Дагестана". По данным источника, врачи удалили из тела спортсмена несколько резиновых пуль.

Ранее появилась информация, что в Махачкале на улице Даниялова двое вооружённых травматическим оружием мужчин совершили нападение на бойца ММА Тимура Хизриева.

В момент, когда Хизриев прибыл на парковку и находился возле своего автомобиля, к нему со спины подбежали двое неизвестных и произвели несколько выстрелов. После этого спортсмен контратаковал одного из нападавших и покинул место происшествия, злоумышленники скрылись на белой «Приоре», в которой их ждал сообщник.

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