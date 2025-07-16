Дана Уайт высказался о турнире UFC в Белом доме в 2026 году, упомянув Трампа

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о запланированном на 2026 год в Белом доме турнире по смешанным единоборствам.

«Все хотят участвовать в этом мероприятии. Мы сможем составить выдающийся кард для турнира в Белом доме. Представьте, что я и Трамп подготовим для этих боёв. Это будет нечто особенное, примерно как то, что мы сделали в «Сфере» в Лас-Вегасе, только со значительно большим размахом. Такого события больше не будет», — приводит слова Уайта издание ESPN.

4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти турнир промоушена UFC, посвященный 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.