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16 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, Лига чемпионов, баскетбол, Летняя лига НБА, велоспорт, допинг

В Махачкале напали на бойца ММА, «Ман Сити» могут покинуть шесть игроков. Главное к утру
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В Дагестане двое неизвестных напали с травматическим оружием на бойца ММА Тимура Хизриева, британские СМИ назвали большую группу игроков, которые покинут «Манчестер Сити», британскую теннисистку Тару Мур дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. В Махачкале произошло нападение на бойца ММА Тимура Хизриева — Mash.
  2. «Манчестер Сити» могут покинуть шесть игроков по желанию Гвардиолы — The Athletic.
  3. Британскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года за допинг.
  4. «Ливерпуль» провёл переговоры по Исаку, мерсисайдцы готовы заплатить € 100-120 млн — Sky.
  5. «Белого дыма пока нет». «Спартак» вернулся к переговорам с «Твенте» по Влапу — Tubantia.
  6. Хачатрян опроверг интерес лондонского «Арсенала» к Сперцяну.
  7. Стало известно условие, при котором «Спартак» сделает предложение «Алавесу» по Моуриньо.
  8. FR: «Челси» заработал € 114,6 млн за клубный ЧМ, «ПСЖ» — € 106,9 млн, «Реал» — € 82,5 млн.
  9. Игроки «Челси» получили по £ 350 тыс. за победу на клубном ЧМ — The Telegraph.
  10. «Ювентус» направил «МЮ» улучшенное предложение по Санчо — Football Italia.
  11. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 15 июля.
  12. «Бруклин» уступил «Нью-Йорку» в Летней лиге НБА, Дёмин остался в запасе.
  13. Россиянка Валгонен одержала победу на молодёжном чемпионате Европы по велоспорту на треке.
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