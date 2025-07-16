В Махачкале напали на бойца ММА, «Ман Сити» могут покинуть шесть игроков. Главное к утру

В Дагестане двое неизвестных напали с травматическим оружием на бойца ММА Тимура Хизриева, британские СМИ назвали большую группу игроков, которые покинут «Манчестер Сити», британскую теннисистку Тару Мур дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».