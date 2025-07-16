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Холлоуэй и Порье провели битву взглядов перед UFC 318

Холлоуэй и Порье провели битву взглядов перед UFC 318
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй и его соперник соотечественник Дастин Порье провели битву взглядов перед своим поединком, который состоится 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 318.

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