Холлоуэй и Порье провели битву взглядов перед UFC 318

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй и его соперник соотечественник Дастин Порье провели битву взглядов перед своим поединком, который состоится 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США).

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 318.

Тренировка Дастина Порье на скакалке перед финальным боем