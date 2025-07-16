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В отношении совершивших нападение на бойца MMA Хизриева заведено уголовное дело

В отношении совершивших нападение на бойца MMA Хизриева заведено уголовное дело
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В отношении совершивших нападение на российского бойца смешанного стиля Тимура Хизриева заведено уголовное дело, сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в Махачкале. На 29-летнего Хизриева, находившегося на парковке возле своего автомобиля, напали неизвестные и совершили несколько выстрелов из травматического пистолета. После этого спортсмен повалил на землю одного из нападавших и покинул место происшествия.

Также известно, что боец был госпитализирован, у него зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

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