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Макс Холлоуэй — Дастин Порье: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Макс Холлоуэй — Дастин Порье: дата и время, во сколько начало, где смотреть
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20 июля в Новом Орлеане (США) состоится бойцовский турнир UFC 318. В главном событии бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй сразится с соотечественником Дастином Порье.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

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