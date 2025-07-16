Махачев показал, как ставит укол лошади

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев, известный любовью к лошадям, опубликовал в социальных сетях видео, на котором он ставит домашнему питомцу укол.

Исламу Махачеву 33 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC.

В октябре 2022-го Махачев сразился за титул UFC в лёгком весе, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты против австралийца Алекса Волкановски (дважды), американца Дастина Порье и бразильца Ренато Мойкано.

Ожидается, что во второй половине года Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.