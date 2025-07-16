В министерстве спорта Дагестана прокомментировали нападение на бойца MMA Хизриева

Будун Будунов, заместитель министра спорта Республики Дагестан, прокомментировал вооружённое нападение на российского бойца смешанного стиля Тимура Хизриева в Махачкале.

«Тимур Хизриев действительно подвергся нападению. Сейчас с ним всё нормально, его жизни ничего не угрожает. Стрельба была из травматического пистолета резиновыми пулями, но, естественно, всё равно ничего хорошего в этом нет. Самое главное, что его жизни ничего не угрожает. Ему пригодились его навыки бойца. Думаю, один из важных факторов был, что он им дал отпор. Видимо, какой-то бытовой конфликт. Следствие сейчас разбирается. Личности нападавших уже установили», — приводит слова Будунова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что на 29-летнего Хизриева, находившегося на парковке возле своего автомобиля, напали неизвестные и совершили несколько выстрелов из травматического пистолета. После этого спортсмен повалил на землю одного из нападавших и покинул место происшествия. Боец был госпитализирован, у него зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.