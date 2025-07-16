Пауло Коста — Роман Копылов: дата и время, во сколько начало, где смотреть

20 июля в Новом Орлеане (США) состоится бойцовский турнир UFC 318. В соглавном событии бывший претендент на титул в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста сразится с россиянином Романом Копыловым.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Роману Копылову 33 года. Дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету в организации шесть побед и три поражения.

Пауло Косте 34 года. Дебютировал в UFC в 2017 году, всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения.