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Пауло Коста — Роман Копылов: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Пауло Коста — Роман Копылов: дата и время, во сколько начало, где смотреть
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20 июля в Новом Орлеане (США) состоится бойцовский турнир UFC 318. В соглавном событии бывший претендент на титул в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста сразится с россиянином Романом Копыловым.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Роману Копылову 33 года. Дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету в организации шесть побед и три поражения.

Пауло Косте 34 года. Дебютировал в UFC в 2017 году, всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения.

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